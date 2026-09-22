436 sanıklı İmamoğlu davasının 85. duruşmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 85. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) mühendis olarak görev yapan tutuksuz sanık Sezen Algedik'in savunması alındı.

Algedik, 2004'ten bu yana İBB'de elektrik-elektronik mühendisi olarak görev yaptığını, 26 Eylül 2024'teki söz konusu ihale komisyonunda yedek üye olarak görevlendirildiğini belirterek, asil üye görev başında olduğundan yedek üye sıfatıyla ihaleye katılımının gerçekleşmediğini anlattı.

İhalenin yapıldığı oturuma da katılmadığını aktaran Algedik, işlemleri tamamlanan bu ihalenin ertesi günü asil üye izne çıktığı için yedek üye olarak görevlendirilmesi dolayısıyla çalıştığı şantiyeden çağrıldığını kaydetti.

Algedik, "Göreve dahil olan bir komisyon üyesi olarak kamu hizmetinde süreklilik esası gereğince idari devamlılığı sağlamak adına ihale günü komisyon üyelerince imzalanan resmi tutanakları esas alarak tanzim edilen nihai karar tutanağını imzaladım. Bunun dışında söz konusu ihale kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirmedim. Dolayısıyla üzerime düşen idari görevi devlet memuru sorumluluğuyla yerine getirdim." dedi.

Tutuksuz sanık Sami Özge Arıoğlu da savunmasında, ailesine ait inşaat firması olduğunu ve mühendislik yaptığını belirterek, "Bana yöneltilen iddia şirketimizin ihale tarihinde kesinleşmiş SGK borcu bulunmasına rağmen 'Borcumuz yoktur' beyanıyla ihaleye katıldığımızdır. Bu doğru değildir. Şirketimizin ihale tarihi itibarıyla bu nitelikte bir borcu bulunmamaktadır." diye konuştu.

İddianamede şirketinin kayrıldığına ilişkin bir ifade bulunduğunu, bu durumu kabul etmediğini ifade eden Arıoğlu, bahse konu ilk ihaleye katıldıklarını, bu ihalenin iptal edildiğini, ikinci ihalede değerlendirme dışı bırakıldıklarını dile getirdi.

Sanık Arıoğlu, iddianamede İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'le ilgili görüşmesi konusunda şunları anlattı:

"Fatih Keleş'i şahsen tanımıyorum. Kendisiyle daha önce hiçbir ilişkim olmamıştı. İhale tarihinden bir süre önce Mustafa Başar'a ulaşarak, bizi hayır işinde bulunulan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kürek Yelken Sporları'nın yapıldığı bir sosyal tesise davet etti. Bu davete gittim. Orada yapılan görüşmede Fatih Keleş bize bu ihaleyi almamız durumunda sosyal yardım yapmamız gerekebileceğini söyledi. Biz de kendisine bizden talep edilen sosyal yardımların net olması, şirket defterlerine kaydedebileceğimiz nitelikte ve ucu açık olmaması gerektiğini söyledik. Sonra biz bunu ihaledeki iş ortaklarımıza aktardık. İş ortaklarımız ile sosyal yardım niteliğindeki hayır işleri olsa dahi ucu açık talepleri kabul edemeyeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Kendisine ya da onun yönlendirdiği herhangi bir kişiye para vermedim, para vaadinde bulunmadım, hiçbir maddi menfaat sağlamadım, bu konuda kimseyle bir anlaşma yapmadım."

Tutuksuz sanık İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin de Kirazlı-Halkalı metrosu ihale komisyonu yöneticisi olduğunu söyledi.

İlgili ihalede yaklaşık maliyetin yakın olmasının gayet doğal olduğunu, projenin birim fiyat cetveli ve metrajının zaten belli olduğunu aktaran

Şahin, "Birim fiyat tariflerinde de işin hangi şartlar altında yapılacağı bütün detayları ile belirtilmiş olduğundan dolayı burada alanında uzman yüklenicilerin buna bir bedel takdir ederek aynı sonuca ulaşmış olmaları, birbirine yakın sonuçlara ulaşmış olmaları gayet normaldir. Bu anlamda herhangi bir beis yoktur." şeklinde konuştu.

Duruşmada, savunma yapan bazı tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Duruşmaya ara verildi.

Öte yandan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullanıp masraflarını belediyeye karşılattığı iddiasına ilişkin Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesince görülmeye başlanan davaya katılmak üzere salondan ayrıldı. Dava, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan diğer duruşma salonunda görülüyor.