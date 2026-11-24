(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 22 ve ulusal seviyede aranan 22 olmak üzere toplam 44 kişinin, 9 ülkede yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik uluslararası çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Gürcistan'da 26, Almanya'da 4, Hollanda'da 4, Yunanistan'da 4, Bulgaristan'da 2, ABD'de 1, Arnavutluk'ta 1, Kazakistan'da 1 ve Romanya'da 1 olmak üzere toplam 44 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi. Bakanlık, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan kişilerin İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç.; ulusal seviyede aranan kişilerin ise M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. olduğunu açıkladı.

Açıklamada, iade edilen kişilerin, "kasten öldürme", "tasarlayarak öldürme", "çocuğu kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "göçmen kaçakçılığı", "yağma", "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "resmi belgede sahtecilik", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve ticareti", "hırsızlık", "kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "terör örgütü propagandası yapma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandıkları belirtildi.

"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

Açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.