445 Emniyet Mensubu FETÖ İle İrtibatlı Olduğu İçin Açığa Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali yerlikaya, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 445 emniyet mensubunun görevden alınmasına ilişkin açıklamayı, sosyal medya hesabıdan yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı."