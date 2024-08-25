46 Yıllık Miras Anlaşmazlığı Ara Buluculukla Çözüldü - Son Dakika
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46 Yıllık Miras Anlaşmazlığı Ara Buluculukla Çözüldü

46 Yıllık Miras Anlaşmazlığı Ara Buluculukla Çözüldü

İZMİR Buca ilçesinde, 32 hissedarın mirasçısı olduğu 275,3 metrekarelik arsa, 46 yıl sonra ara buluculuk yöntemiyle çözüldü. Ara bulucu Avukat Tuğçe Tokatlı Özcan, 32 hissedarın 46 yıldır bir araya gelmeyerek uzlaşamadığı bir konuda tarafları bir araya getirip anlaşma sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

25.08.2024 12:03
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İZMİR'in Buca ilçesinde, 32 hissedarın mirasçısı olduğu 275,3 metrekarelik arsa, 46 yıl sonra ara buluculuk yöntemiyle çözüldü. Ara bulucu Avukat Tuğçe Tokatlı Özcan, "32 hissedarın 46 yıldır bir araya gelmeyerek uzlaşamadığı bir konuda tarafları bir araya getirip anlaşma sağlanmasına katkıda bulunduğum için çok mutluyum" derken, mirasçılardan Osman Kabakçı (69), "Dedem öldüğünden beri 46 yıldır süren bir konu. Bir türlü anlaşma sağlanamadı. Ara bulucu sayesinde sorun çözüldü. Mutluyuz" dedi.

Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde bahçeli kerpiç evin yer aldığı 275,3 metrekarelik arsa, sahibi Mehmet Kaya'nın 1978'teki vefatı üzerine mirasçılarına kaldı. Ancak yaşanan anlaşmazlıklar, bugüne kadar sürdü. Bazı mirasçıların ölümü üzerine, onların çocukları hatta torunları da mirasçılar arasına katıldı. Böylelikle 275,3 metrekarelik arsanın hissedar sayısı 32'ye çıktı. Zamanla arsadaki kerpiç ev yıkıldı. Mirasçı sayısının artmasıyla anlaşmazlığın giderilmesi daha da zorlaştı. 46 yıldır süren arazi anlaşmazlığı, ara buluculuk yöntemiyle Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından atanan ara bulucu avukatla çözüldü. 32 hissedarla tek tek görüşüp ikna eden ara bulucu Avukat Tuğçe Tokatlı Özcan, anlaşmayı sağlayınca 46 yıllık sorun çözüldü. Tüm hisseleri, hissedarlarından biri diğerlerinden satın aldı.

'ANLAŞMA SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Konuyla ilgili bilgi veren ara bulucu avukat Tuğçe Tokatlı Özcan, "32 hissedarın 46 yıldır bir araya gelmeyerek uzlaşamadığı bir konuda tarafları bir araya getirip anlaşma sağlanmasına katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce yasa gereği ara buluculuğa başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Halihazırda süren davalarda tarafların kabul etmesi halinde, birlikte bir ara bulucu belirlenerek de bu süreç sürdürülebilmektedir. Buradaki en önemli husus, uyuşmazlığın yargıya intikal etmeksizin en kısa sürede çözüme ulaşmasıdır. Bu olayda da gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucu tüm hissedarlar, hissedara tüm paylarını devretme konusunda anlaşmışlardır" dedi.

Mirasçılardan besicilik yapan evli ve 2 çocuk babası Osman Kabakçı ise "Dedem öldüğünden beri 46 yıldır süren bir konu. Bir türlü anlaşma sağlanamadı. Ara bulucu sayesinde sorun çözüldü. Mutluyuz. Şimdi artık herkes işini gücüne bakar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Miras, Buca, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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