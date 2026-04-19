486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Spor Heyecanı Başladı

19.04.2026 16:13  Güncelleme: 18:00
Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, spor organizasyonlarıyla başlayarak çeşitli turnuvalara ev sahipliği yaptı. Satranç, briç, trap ve skeet turnuvalarında yüzlerce sporcu kıyasıya mücadele etti.

(MANİSA) - Bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, spor organizasyonlarıyla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcunun katıldığı satranç, briç, trap ve skeet turnuvaları, büyük rekabet ve heyecana sahne oldu.

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Mesir Satranç Turnuvası, Saruhan Otel'de 178 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın açılış hamlesini Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Eğitim Kurulu Başkanı Gürkan Aydeniz, Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant, Başhakem Hasan Karaköse ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Müjde Günderen birlikte yaptı.

TSF Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant, geçen yıl ilki gerçekleştirilen turnuvanın bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Müjde Günderen ise konuşmasında, bu tür organizasyonların temel amacının çocukların ve gençlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden olan trap ve skeet turnuvaları, geniş bir katılımla tamamlandı. Salihli'de düzenlenen trap yarışmasında 85 sporcu, Manisa merkezde gerçekleştirilen skeet turnuvasında ise 57 sporcu birincilik için mücadele etti.

Zeka sporlarının vazgeçilmezi olan briç turnuvası, bu yıl 220 katılımcıyı bir araya getirdi. Turnuvanın açılışında konuşan Briç İl Temsilcisi Hasan Ulusoy, spora ve sporcuya sunduğu katkılar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Günderen, belediye olarak spora verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

