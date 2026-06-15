5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Başladı

15.06.2026 17:14
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Atatürk Üniversitesi'nde engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalıştay düzenlendi.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan çalıştayda, engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, AA muhabirine, bilgiye erişimin temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

Engelli bireyler açısından bilgiye erişimin daha büyük önem taşıdığını ifade eden Kalaç, "Engelli bireylerin bilgiye erişimi, eğitim, sağlık ve istihdam gibi hayatın her alanına erişimlerinin ilk adımıdır." dedi.

Kalaç, çalıştayların beş yıldır ilgili bakanlıklar ve üniversitelerin desteğiyle düzenlendiğini belirterek bu kapsamda engelli bireylerin ve kütüphanecilerin yaşadığı sorunları doğrudan dinlediklerini anlattı.

Elde edilen görüşler doğrultusunda bilimsel raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunduklarını dile getiren Mustafa Özhan Kalaç, şunları kaydetti:

"Bu çalıştaylarda hem engelli bireylerin bizzat yaşamış olduğu sorunları onlardan dinliyoruz. Kütüphanecilerimizden onların yaşadıkları kütüphanelerdeki sorunlar nelerdir, neler olsa daha rahat hizmet verdiklerini dinliyoruz. Tüm bu dinlediklerimiz doğrultusunda bir bilimsel çalışma raporu hazırlayıp ilgili bakanlıklara teslim ediyoruz. Nitekim 5 yıldır da bakanlıklarımız bu çalışmaları yasal düzenlemelerde kullandılar ve Türkiye'deki erişilebilir kütüphaneler yaygınlaşmaya başladı. Artık birçok ilimizde kütüphanelerimiz daha erişilebilir. Engelli bireylerin rahatlıkla yararlanabileceği düzeye geldi, gelmeye başladı. İşte biz de bu çalışmalarda şimdiye kadar yapılanlarda eksikler varsa yine onları da tespit edip gelecek sene onları da çözerek yolumuza devam yönünde çalışıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye'de Erişilebilir Kütüphane Çalışmaları" paneliyle devam eden çalıştay, yarın sona erecek.

Etkinlik kapsamında 10 uzman, erişilebilir kütüphanecilik alanındaki uygulama örneklerini ve iyi uygulama deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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