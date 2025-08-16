5. Keban Su ve Balık Festivali Başladı - Son Dakika
5. Keban Su ve Balık Festivali Başladı


16.08.2025 00:09
Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen "5. Keban Su ve Balık Festivali" başladı.



Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek olan festival, ilk gün etkinlikleriyle start aldı.

Festival kapsamında vatandaşlar ve motosikletlilerin katılımıyla mehteran takımı eşliğinde, Keban Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar kortej geçişi gerçekleştirildi.

Keban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konser alanında devam eden festivalde Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan birer konuşma yaptı.

Atalık, konuşmasında festivalin ilçe halkı ve tüm Elazığlılar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Doğan ise festivale katılan herkese teşekkür ederek, güzel ve neşe dolu bir festival olmasını diledi.

Konuşmaların ardından geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlendi.

Daha sonra yerel sanatçılardan oluşan kürsübaşı topluluğu ile sanatçılar Cengiz Yurtseven ve Tülay Maciran türküler seslendirdi.

Festivale kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

