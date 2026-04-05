5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı
5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

05.04.2026 17:19
Adalet Bakanı Gürlek, avukatların yargıdaki önemine dikkat çekti ve e-Avukat uygulamasını tanıttı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Hukukun rehberliğinde vatandaşlarımızın haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatlarımızın her daim yanında yer alacak, avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Gürlek, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeniyle sanal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Gürlek, adaletin tesis edilmesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladığını belirtti. Yargının kurucu unsurlarından olan ve savunmayı temsil eden avukatların, bilgi ve vicdanıyla kamu hizmeti niteliğinde önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürüttükleri bu görev, adil yargılanma hakkının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Vatandaşlarımızın haklarını savunmak adına emek veren avukatlarımızın gayreti, yargı hizmetlerinin etkinliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Daha hızlı işleyen ve güven veren yargı sistemi hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda tüm hukuk camiamızın katkısını önemsiyoruz. Hukukun rehberliğinde vatandaşlarımızın haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatlarımızın her daim yanında yer alacak, avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

E-AVUKAT UYGULAMASI İLE SAVUNMADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Avukatlar Günü nedeniyle adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen e-Avukat uygulamasını tanıttı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adalet hizmetlerinde e-Avukat uygulaması hayata geçirilerek adalete erişim kolaylaştırılmaktadır. Uygulama sayesinde avukatlar ile hükümlüler ve tutuklular; toplamda 30 dakika olmak kaydıyla, haftada iki görüşme yapılabilecektir. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında faydalanılabilecektir. Savunma hakkının daha etkin kullanılmasına ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
