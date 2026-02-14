5. Ulusal Öğrenci Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

5. Ulusal Öğrenci Kongresi Başladı

14.02.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRGEV'in düzenlediği kongrede öğrenciler akademik çalışmalarını sundu.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Genç Akıl, Ortak Gelecek" temasıyla ikinci gününde çeşitli başlıklardaki oturumlarla devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Aziz Sancar Konferans Salonu'ndaki kongrenin ikinci gününde yapılan oturumlarda, lisans ve lisansüstü öğrenciler yıl boyunca yürüttükleri akademik çalışmaları sundu.

İbn Haldun Üniversitesinden Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak'ın başkanlığını yaptığı "Sosyal ve Beşeri Bilimler Platformu" başlıklı oturumda ilk sunumu yapan Esranur Kutlar, "Travma Tedavisinde Psikodrama ile Etkinliği Kanıtlanmış Diğer Terapi Yöntemlerinin (EMDR/BDT) Karşılaştırılmasının İncelendiği Derleme Makalesi" konusunu ele aldı.

Senanur Uygur, narsisizmin derinlerine inerek "Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Empatinin Narsistik Kişilik Bozukluğu Üzerindeki Etkisi" konusundaki bulgularını aktardı.

Sosyal medyanın birey üzerindeki etkilerini inceleyen Senanur Uz, "Sosyal Medya Kullanımı Sıklığının Bireylerin Yalnızlık Düzeyine Etkisi" başlıklı çalışmasıyla dijitalleşen dünyada modern insanın yalnızlık paradoksunu konuştu.

Eylül Can ise "Başörtülü Bireylerin Başörtüsü Kullanmayı Bırakması Üzerine Derleme Makalesi" başlıklı sunumda toplumsal ve bireysel kimlik inşası üzerine etkilerini aktararak oturumu tamamladı.

Program, farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya geleceği öğleden sonraki oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. Ulusal Öğrenci Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:18:33. #.0.4#
SON DAKİKA: 5. Ulusal Öğrenci Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.