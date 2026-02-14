5. Ulusal Öğrenci Kongresi Başladı

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Genç Akıl, Ortak Gelecek" temasıyla ikinci gününde çeşitli başlıklardaki oturumlarla devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Aziz Sancar Konferans Salonu'ndaki kongrenin ikinci gününde yapılan oturumlarda, lisans ve lisansüstü öğrenciler yıl boyunca yürüttükleri akademik çalışmaları sundu.

İbn Haldun Üniversitesinden Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak'ın başkanlığını yaptığı "Sosyal ve Beşeri Bilimler Platformu" başlıklı oturumda ilk sunumu yapan Esranur Kutlar, "Travma Tedavisinde Psikodrama ile Etkinliği Kanıtlanmış Diğer Terapi Yöntemlerinin (EMDR/BDT) Karşılaştırılmasının İncelendiği Derleme Makalesi" konusunu ele aldı.

Senanur Uygur, narsisizmin derinlerine inerek "Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Empatinin Narsistik Kişilik Bozukluğu Üzerindeki Etkisi" konusundaki bulgularını aktardı.

Sosyal medyanın birey üzerindeki etkilerini inceleyen Senanur Uz, "Sosyal Medya Kullanımı Sıklığının Bireylerin Yalnızlık Düzeyine Etkisi" başlıklı çalışmasıyla dijitalleşen dünyada modern insanın yalnızlık paradoksunu konuştu.

Eylül Can ise "Başörtülü Bireylerin Başörtüsü Kullanmayı Bırakması Üzerine Derleme Makalesi" başlıklı sunumda toplumsal ve bireysel kimlik inşası üzerine etkilerini aktararak oturumu tamamladı.

Program, farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya geleceği öğleden sonraki oturumların ardından sona erecek.