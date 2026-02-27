51. Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

51. Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu

27.02.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'te düzenlenen 51. Cesar Sinema Ödülleri'nde 'L'attachement' en iyi film seçildi.

"Fransa'nın Oscar"ı olarak bilinen 51. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerine verildi."

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 51'incisi gerçekleştirilen Cesar Sinema Ödülleri töreninde, Carine Tardieu'nün yönettiği "L'attachement" filmi, "en iyi film" ve "en iyi kurgu" ödüllerine layık görüldü.

Vimala Pons, bu filmdeki performansı ile "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü kazandı.

"En iyi erkek oyuncu" ödülü "La femme la plus riche du monde" filmindeki performansıyla Laurent Lafitte'e verildi."

"En iyi kadın oyuncu" ödülü, "Dossier 137" filmindeki rolü ile Lea Drucker'e layık görüldü. Ayrıca Pierre Lottin "L'etranger" filmindeki rolü ile "en iyi yardımcı erkek oyuncu" seçildi."

Richard Linklater "Nouvelle Vogue" filmi ile "en iyi yönetmen" ödülünü alırken, "en iyi özgün senaryo", "Un kurs dans le Jura" ile Franck Dubosc ve Sarah Kaminsky'e gitti.

Pauline Loques imzalı "Nino" filmi de "en iyi ilk film" seçilirken; Paul Thomas Anderson'un "One Bataille apres l'autre" "en iyi yabancı film" ödülüne layık görüldü.

"Le Chant des forets" "en iyi belgesel", Ugo Bienvenu imzalı "Arco", "en iyi animasyon filmi" seçildi."

"Nino" filmindeki rolü ile Theodore Pellerin "umut veren erkek oyuncu" ödülünü ve "La Petite derniere"deki performansı ile Nadia Melliti "umut veren kadın oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı."

Cesar'ın bu yılki "onur ödülü" Hollywood yıldızı Jim Carrey'ye verildi.

Kaynak: AA

Kültür, Sinema, Güncel, Paris, Cesar, Son Dakika

Son Dakika Güncel 51. Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

11:03
Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat
Bakan Gürlek'ten 81 il başsavcılıklarına talimat
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:42
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:09:28. #7.11#
SON DAKİKA: 51. Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.