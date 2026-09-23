51 ülke New York'ta Rusya'ya ateşkes çağrısı yaptı, Karadeniz saldırıları endişe yarattı - Son Dakika
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51 ülke New York'ta Rusya'ya ateşkes çağrısı yaptı, Karadeniz saldırıları endişe yarattı

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BMGK'nın Ukrayna toplantısı öncesi New York'ta bir araya gelen 51 ülkenin temsilcileri, Rusya'ya 'tam, derhal ve koşulsuz' ateşkes çağrısı yaptı. Ortak açıklamada Karadeniz'deki saldırıların küresel gıda güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

AB üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke, Rusya'ya barışa giden yolda "tam, derhal ve koşulsuz" ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.

AB üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Avustralya, Güney Kore ve Japonya'nın da bulunduğu 51 ülkenin temsilcileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısı öncesinde ABD'nin New York kentinde ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Ukrayna ile dayanışma mesajı verilerek Rusya'nın Ukrayna genelinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları tırmandırdığı, bu durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Özellikle Karadeniz'deki saldırılardan endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihracatını sekteye uğratmaya çalışıyor ve böylece küresel gıda güvenliğini tehlikeye atıyor." denildi.

Açıklamada, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisini güvence altına alma çabalarının desteklendiği belirtilerek ticari gemiler ile kritik altyapının korunması gerektiği kaydedildi.

Ukrayna'nın Mart 2025'ten bu yana "tam, derhal ve koşulsuz" ateşkesi kabul ettiği ifade edilen açıklamada, "Rusya'yı, barışa giden anlamlı diplomasi ve müzakerelere doğru atılması gereken bir adım olarak nihayet aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, taraflar arasında güvenin sağlanması için Rusya'ya Ukraynalı siviller ve savaş esirlerinin ülkelerine dönüşünü sağlama çağrısı yapılarak "Ukrayna barış istiyor. Biz barış istiyoruz. Rusya saldırganlığına son vermeli, ateşkesi kabul etmeli ve uluslararası hukuka uygun, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa yönelik müzakerelere anlamlı bir şekilde katılmalıdır." denildi.

Kaynak: AA
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