52 Yıldır Saat Tamiri Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

52 Yıldır Saat Tamiri Yapıyor

10.06.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erol Orta, teknolojinin etkisine rağmen 52 yıldır saat tamirciliği yapıyor, mesleği hobiye dönüştü.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde 52 yıldır saat tamiriyle uğraşan Erol Orta (70), teknolojik gelişmelere rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla saat tamirciliğinin eski önemini yitirdiğini belirten Orta, "Cep telefonları çıktıktan sonra bu işler neredeyse bitti. İnsanlar artık saate eskisi kadar ihtiyaç duymuyor. Ama ben hala kol saati, cep saati gibi kurmalı saatleri tamir ediyorum" dedi.

İlçe merkezinde yaşayan 2 çocuk babası Erol Orta, saat tamirciliğini İstanbul'da öğrendi. Askerliğini yaptıktan sonra memleketi Şarkışla'da bir saat dükkanı açtı. İlçede 52 yıldır bu alanda hizmet veren Erol Orta, her sabah erken saatlerde iş yerinin kapısını açıyor. Orta, kendisine gelen saatlerin tamirini ise akşam saat 5'e kadar yapıp, teslim ediyor. Arızalı kol saatleri başta olmak üzere duvar, masa, kurmalı ve çeşitli mekanik saatlerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Mesleğe genç yaşlarda başladığını belirten Erol Orta, saat tamirciliğinin geçmişte çok daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Teknolojinin kendi mesleğinin de olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Orta, özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla insanların saat kullanma alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.

'ŞU ANDA BİR HOBİ GİBİ YAPIYORUM'

Saat tamiri ustalığında kendisinden sonra yetişen kimsenin olmadığını söyleyen Erol Orta, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a gittim. Orada saat tamirciliğinde bir süre çıraklık yaptım. Daha sonra ise askere gittim. Askerden gelince memleketime bu dükkanı açtım. Şu anda bir hobi gibi yapıyorum. Cep telefonları çıktıktan sonra bu işler neredeyse bitti. İnsanlar artık saate eskisi kadar ihtiyaç duymuyor. Ama ben hala kol saati, cep saati gibi kurmalı saatleri tamir ediyorum. Şu anda benden başka bu işi yapan yok. Son ustalardan biriyim. Bazıları kol saatlerini süs olarak takıyor. Çalışmasa bile bana gelip 'kordonunu yap' diyorlar. Ben de yapıyorum. Bu mesleği gençlerden kimse gelip yapmak istemiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 52 Yıldır Saat Tamiri Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:07:42. #7.12#
SON DAKİKA: 52 Yıldır Saat Tamiri Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.