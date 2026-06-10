Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor

10.06.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasaların gözü bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, Fed'in faiz politikalarına ilişkin öngörüleri değiştirebilir. Uzmanlar, enflasyon rakamlarının ardından altın başta olmak üzere tüm piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki satış baskısı hız kesmeden devam ediyor. Tarihi zirvelerden geri çekilen ons altın, kritik destek seviyelerine yaklaşırken yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

3 BİN 950 DOLAR SEVİYELERİNİ GÖREBİLİR

Piyasalarda artan belirsizlik ve küresel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle emtia, borsa ve kripto para piyasalarında satış dalgası dikkat çekiyor. Uzmanlar, ons altında teknik görünümün bozulduğunu ve aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 4.050 dolar ve 3.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK VERİDE 

Bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi, küresel piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği ifade ediliyor. Piyasa uzmanları, veri sonrası altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşanabileceği konusunda yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.

GELENEKSEL İLİŞKİ BOZULDU

Son günlerde piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise petrol ve altın fiyatlarının aynı yönde hareket etmeye başlaması oldu. Normal şartlarda petrol fiyatları yükselirken altının gerilemesi beklenirken, son günlerde her iki emtia grubunda da satışların hız kazandığı görülüyor. Hafta başında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, son günlerde yeniden gerileyerek daha düşük seviyelere çekildi. Uzmanlar, emtia piyasasında yaşanan geniş çaplı satışların petrol fiyatlarını da baskıladığını belirtiyor.

YATIRIMCILAR BEKLEME MODUNA GEÇTİ 

Küresel yatırımcıların, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin daha net sinyaller görmek için riskli varlıklardan uzak durduğu ifade ediliyor. Bu nedenle borsalar, emtia piyasaları ve kripto paralarda dalgalı ve zayıf seyir öne çıkarken, piyasalarda kısa vadeli ve temkinli pozisyonlanmanın arttığı gözleniyor. Uzmanlara göre yılın geri kalan bölümünde de küresel piyasalarda oynaklığın yüksek kalması ve yatırımcıların temkinli hareket etmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Eda Taşpınar’dan üstsüz paylaşım Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım
Manisa’da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu
İrfan Can Kahveci’nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı

14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:18
Jose Mourinho’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
14:09
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket
Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:16:32. #7.13#
SON DAKİKA: Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.