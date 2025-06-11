53 Yıl Sonra Göl Altında Uçak Enkazı

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

SAKARYA - Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Sapanca Gölü'nün derinliklerinde 1972 yılında düşen keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından kayıt altına alındı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hasan Coşkun'un su altı kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, uçağın özellikle kanat kısmının net bir şekilde görülebildiği, gövde kısmının ise midye tabakasıyla kaplandığı tespit edildi. Coşkun, uçağın gövde kısmının sahilden yaklaşık 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulunduğunu belirtti. Tarihi kayıtlara göre Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü ifade eden Coşkun, yalnızca 1972 yılında düşen bu keşif uçağının enkazının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini aktardı. Coşkun, aradan geçen 53 yıla rağmen enkazın korozyondan fazla etkilenmediğini ve gölün su yapısının metali büyük ölçüde koruduğunu dile getirdi.