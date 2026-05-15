55. Orhan Kemal Roman Armağanı Ahmet Büke'nin

15.05.2026 17:33
Ahmet Büke, 'Kırmızı Buğday' romanıyla 55. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı.

Türk edebiyatının önemli ödüllerinden "Orhan Kemal Roman Armağanı", 55. kez sahibini buldu.

Seçiciler Kurulu, 74 seçkin eser arasından yaptığı değerlendirmede Ahmet Büke'yi, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşan "Kırmızı Buğday" romanıyla ödüle layık gördü.

Kemali Öğütçü, Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç'ten oluşan kurul, ödül gerekçesinde "Kurtuluş Savaşı'nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele alması, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bakması, güçlü kurgusu, dile hakimiyeti, gerçekçi karakterleri, savaş olgusunu sınıfsal ve ekonomik bakış açısıyla irdelemesi nedeniyle oy çokluğuyla 2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Büke'ye ödülü, Orhan Kemal'i anma töreninde takdim edilecek. Tören, 2 Haziran saat 10.30'da Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

