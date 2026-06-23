56 Yaşında Mezuniyet Heyecanı

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 56 yaşındaki Çiğdem Badem, mezuniyet töreninde hem diplomasını aldı hem de bölümünün en başarılı öğrencileri arasında yer alarak başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki törende mezun olan 196 öğrenciyi ve ailelerini tebrik etti.

Öğrencilerinin nitelikli iş gücü olarak çalışma hayatına katılacaklarını ifade eden Hatipler, mezunlara yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verilirken, mezunlar kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Oğluyla aynı okulda okudu

Törende, Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı öğrencisi Çiğdem Badem de diplomasını aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Badem, oğluyla aynı okulda eğitim aldıklarını söyledi.

Okumanın yaşı olmadığına inandığını belirten Badem, eğitim sürecinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Badem, gıdaya olan ilgisi nedeniyle bölümü tercih ettiğini anlatarak, "Kazandığımda çok mutlu oldum. Çok güzel bir öğrencilik hayatı yaşadım. Hocalarımız bize her zaman destek oldu. Bölümümde başarılı olduğum için hastanenin yemekhanesinde staj yapma fırsatı buldum. Bu süreçte çok değerli deneyimler edindim. Öğrenmek her yaşta çok güzel. Eğitim güzel, bilgili olmak güzel." dedi.

Badem, üniversite sınavına girme kararını oğlunun da aynı okulda eğitim görmesinin etkilediğini dile getirdi.

Okulu başarıyla, bölümünü birincilikle bitirdiğini belirten Badem, "Ben eğitim almadan duramayan biriyim. Sürekli kurslara gidiyordum. Daha sonra üniversite sınavına girmeye karar verdim. Sınavda yaptığım soruların tamamı doğru çıktı. Tercih döneminde de bu bölümü kazandım. Böylece anne ve oğul aynı okulun öğrencisi olduk. Okulu da bölüm birincisi olarak bitirdim. Bunun için çok çalıştım." diye konuştu.