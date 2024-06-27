56 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi - Son Dakika
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56 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Muş'ta yaşayan 56 yaşındaki Songül Çalışır, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında öğrenim gördüğü üniversiteyi birincilikle tamamlayarak mezun oldu. İki çocuk annesi olan Çalışır, eşinin teşvikiyle sınava girdiğini ve 54 yaşında okula başladığını belirtti. Çalışır, gençlere örnek olmak istediğini ve başarının yaş, statü veya mevkiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

27.06.2024 15:48
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56 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

MUŞ - MAUN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında öğrenim gören 56 yaşındaki iki çocuk annesi Songül Çalışır, bölümünü birincilikle tamamlayarak mezun oldu.

Muş Devlet Hastanesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Songül Çalışır, mesleğinde ilerlemek amacıyla 2 yıl önce girdiği sınavda MAUN Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü kazandı. Önlisansı başarı ile tamamlayan Çalışır, gençlere taş çıkartarak bölümünü birincilikle bitirdi.

Eşinin ısrarları üzerine sınava girdiğini ifade eden Songül Çalışır, "Devlet hastanesinde analiz teknisyeni olarak çalışıyorum. 2 çocuğum var. Bir pazar eşim beni kaldırdı ve 'kalk sınava gidiyoruz' dedi. Benim adıma kendisi müracaat etmişti. Kalktım öyle sınava girdim. 54 yaşında okula başladım ve bölümü birincilikle bitirdim. Bunun da gururunu yaşıyorum. Eşime de teşekkür ediyorum. Benden daha çok emek verdi. Çocuğumun yaşında olan gençlerle sınıf arkadaşı oldum. Okulda ve sınıfta tanımadıkları için öğretim görevlisi sanıyorlardı. Ben okula nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlayamadım. Bir yandan çalışıp bir yandan da okudum" dedi.

Eğitim sürecinde ailesinin, iş arkadaşlarının ve amirlerinin büyük desteğini aldığını anlatan Çalışır, gençlere düzenli çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu ve başarılı olmak için bir engel olmadığını ifade ederek, "Başarının sırrı ne yaş, ne statü, ne mevki, ne makam. 2 yıllığı bitirdim DGS'ye müracaat ettim. İnşallah 4 yıllığı tamamlayacağım. En önemli şey kendi çocuklarıma ve gençlere örnek olabilmektir. İşte ben bu yaşta yapabiliyorsam hem anne, hem iş sahibi bir kadın olarak başarabiliyorsam herkesin başarabileceğini göstermek istedim. Hedefim de birinci olmaktı. Halen de nöbet tutuyorum. Nöbetten çıkıp okula geliyordum. Uykusuz, yorgun olmama rağmen başardım. Yorucu bir süreçti" ifadelerini kullandı.

MAUN Öğretim Görevlisi Süleyman Geleri de, Songül Çalışır'ın nadir öğrencilerden birisi olduğunu belirterek, "İlk kez bu kadar derslerinde başarılı öğrenci görüyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Elbette örnek olabilir. Okumak isteyen istediği bölümü çok rahat bir şekilde okuyabiliyor. Ama önemli olan ne kazandığıdır. Gayret ederek bir şeyi başarıyorsa ne mutlu ona" dedi.

Kaynak: İHA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çocuk, Muş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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