567. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Feyzullah Aktürk Oldu

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 567'ncisi düzenlenen Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu.

Bu yıl ilk kez Yağlı Güreş Gelişim Ligi statüsünde düzenlenen Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık 70 başpehlivanın yanı sıra bine yakın güreşçinin katıldığı güreşler, sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Final müsabakasında Akhisarlı güreşçi Feyzullah Aktürk ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede rakibini mağlup eden Feyzullah Aktürk, başpehlivan ünvanının sahibi oldu. Başpehlivanlıkta üçüncülüğü ise Turan Balaban ve Yıldıray Akın paylaştı. Güreşlerin ağalığını ise bu yıl da iş insanı Hacı Serdar Sunma üstlendi.

Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, organizasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır süregelen ata sporumuz güreşi, Akhisar'da şanına yakışır şekilde yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Selçikli Mahallemizde bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz güreşlerimize binlerce sporcunun katılım sağlaması bizleri son derece mutlu etti. Bu yoğun katılımda organizasyonumuzun Gelişim Ligi'ne dahil edilmesinin büyük payı bulunuyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e teşekkür ediyorum. Er meydanında mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, tribünleri doldurarak bu kültüre sahip çıkan vatandaşlarımıza, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen belediye personelimize, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Besim Dutlulu'ya ve Güreş Ağamız Sayın Hacı Serdar Sunma'ya teşekkür ediyorum."

ORGANİZASYON YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

567. Akhisar Çağlak Güreşleri'ne; CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Bursa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Gözde Aytaç, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bayram, Akhisar Belediyesi eski başkanlarından Ahmet Dutlulu, Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer ile birlikte birçok siyasi parti temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.