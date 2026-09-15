59 yıldır ayakkabı tamir eden Demir, gençlerin ilgisizliğinden yakınıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde çocukken başladığı ayakkabıcılık mesleğini 59 yıldır sürdüren Salih Demir, ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.

72 yaşındaki Salih Demir, henüz 13 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabıcılığı ilerleyen yaşına rağmen yapmaya devam ediyor.

Eski günlerdeki hareketlilik yaşanmasa da mesleğine bağlı kalan Demir, Gerede'deki atölyesinde ayakkabı kalıpları, el aletleri ve dikiş makinesiyle eski ayakkabıları yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Ayakkabı tamirinin yanı sıra geleneksel mest üretimini de sürdüren Demir, AA muhabirine, yaklaşık 59 yıllık meslek hayatında sayısız ayakkabıyı onardığını ve mest ürettiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen her gün tezgahının başına geçtiğini dile getiren Demir, eskiden sürekli ayakkabı yaptığını ancak artık herkesin fabrikasyon ayakkabı giydiğini belirtti.

"İnsanlar tamirci bulamayacağı için yeni ayakkabı almak zorunda kalacak"

Demir, şimdilerde daha çok mest ürettiğine değinerek, "Mesti de artık herkes giymiyor. Kışa doğru ne satarsak o kar oluyor. Mesti namaz kılanlar, yaşlı insanlar, kilosu fazla olup ayağını her gün yıkayamayan insanlar giyiyor." diye konuştu.

Gençlerin artık bu işe heves etmediğinden şikayet eden Demir, ayakkabıcıların sayısının azaldığını, insanların ilerleyen yıllarda ayakkabılarını tamir ettirecek kimseyi bulamayacağını ifade etti.

Demir, mesleğin yok olması halinde insanların tamirci bulamayacağı için yeni ayakkabı almak zorunda kalacağına işaret ederek, "Bu iş, heves eden insanlar olursa belki devam eder. İnsanlar parasına bakıp, 'Ben buradan gelir elde ederim.' deyip meslek edinirse belki devam eder." şeklinde konuştu.

Sağlığı el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğini dile getiren Demir, bölgede kendisi gibi tamir işi yapan çok az kişinin kaldığını, İstanbul ve Ankara'dan ayakkabı tamir ettirmeye gelen müşterilerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.