59 Yıldır Terzilik Yapan Ahmet Altay: Terzilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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59 Yıldır Terzilik Yapan Ahmet Altay: Terzilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

59 Yıldır Terzilik Yapan Ahmet Altay: Terzilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kayseri'nin Kapalı Çarşı'sında 59 yıl boyunca terzilik yapan Ahmet Altay, mesleğin geleceği hakkında endişelerini dile getirdi. Usta terzi, çırak yetiştirmekte zorluk çekildiğine ve terziliğin yok olabileceğine dikkat çekti.

21.11.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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KAYSERİ'de Ahmet Altay (73), tarihi Kapalı Çarşı'daki 7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor. Altay, "59 yıldır iğne ipliği bırakmadım. Temiz bir zanaat olduğu için komşumdan da etkilendim ve onun yanında yetiştim" dedi.

Kayseri'de yaşayan Ahmet Altay, ortaokulu bitirdikten sonra komşusunun yönlendirmesiyle tarihi Kapalı Çarşı'da terzilik yapmaya başladı. Bir süre çıraklık yapan Altay, daha sonra aynı çarşıda kendi dükkanını açarak mesleğini sürdürdü. Evli, 4 çocuk babası Altay, 7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor. İş yerinde yıllardır çırağı olmadan tek başına çalışan Altay, ömrünün çoğunu bu dükkanda geçirdi. İşini severek yaptığını belirten Altay, "Ortaokul yıllarımda komşumuz 'gel sana işi öğreteyim' dedi ve 59 yıldır iğne ipliği bırakmadım. Temiz bir zanaat olduğu için komşumdan da etkilendim ve onun yanında yetiştim. Mesleğimiz zor değil, güzel ve iyidir. İşini seversen ve kafan da çalışırsa hiçbir işte zorluk olmaz" dedi.

'BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE TERZİCİLİK BİTER'

İş yerinde tek başına çalıştığını söyleyen Altay, "Okulların 12 yıl zorunlu eğitime geçmesiyle de artık çırak yetişmiyor. Çocuklardan artık sanat öğrenmek için gelenler yok. El becerisi gerektiren bütün meslekler böyledir. Okula gidip yaşları da büyüyünce çıraklık yapamıyorlar. Okumak iyidir ama okuyup iş sahibi olamayınca ne yapacaksın? Elinde bir sanatın olmazsa, mesleksiz kalırsın. Meslek okulları var; ama bir usta kadar öğretemezler. Bu şekilde devam ederse terzilik de biter. Arkamızdan gelip, yetişenler yok. Okuyanlar kendisini kurtarır ama mesleksiz kalınırsa bulduğu başka işte mecbur çalışması gerekir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ramazan KÖSEDAĞ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 59 Yıldır Terzilik Yapan Ahmet Altay: Terzilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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