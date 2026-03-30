5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek

30.03.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini ilan edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişinin ilan edileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti. Uraloğlu, "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Uraloğlu, 5G ile birlikte iletişim hızının artacağını ve bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı

11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:20:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.