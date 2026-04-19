6. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Sona Erdi

19.04.2026 15:41
Hainan'da gerçekleşen fuar, 60'tan fazla ülkeden 3.400'ü aşkın marka ile büyük ilgi gördü.

HAİKOU, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in geniş tüketici pazarına açılan önemli bir kapısı ve ülkenin dünyaya daha fazla kaliteli tüketim ürünü sunduğu bir platform olan 6. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, cumartesi günü Çin'in tropikal ada eyaleti Hainan'da sona erdi.

Aralık ayında eyalet genelinde özel gümrük operasyonlarını tamamen başlatmasının ardından Hainan Serbest Ticaret Limanı'nı sergileyen önemli etkinliklerden biri olan bu yıl düzenlenen fuar, ülkenin daha fazla dışa açılma çabaları kapsamında inovasyon yoluyla yeni tüketim trendlerine öncülük etti.

Bu yıl toplam sergi alanı bir önceki yıla kıyasla 13.000 metrekare artarak 143.000 metrekareye ulaştı. 60'tan fazla ülke ve bölgeden 3.400'ün üzerinde markayı çeken fuarda, uluslararası ürünler bir önceki yıla göre 20 yüzde puan artışla toplamın yüzde 65'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua

