6. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi; Kırgızistan 72 madalyayla birinci oldu

ÇOLPON- Kırgızistan'ın ev sahipliğinde "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi.

Oyunlar, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde bulunan Kök Börü Arenası, Gazprom Spor Kompleksi, Avrasya Otel Spor Alanı ve Kırçın Yaylası'nda 1-6 Eylül'de düzenlendi.

At oyunları, at yarışı, milli güreş, mangala, kemik fırlatma, at üzerinde ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 42 spor dalında düzenlenen oyunlara, 109 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı.

Resmi madalya sıralaması sonuçlarına göre Kırgızistan, 30 altın, 29 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplamda 72 madalya kazanarak organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Oyunlarda ikinciliği, 29 altın, 16 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 64 madalya ile Kazakistan elde ederken, üçüncülüğü ise 7 altın, 7 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 34 madalya kazanan Rusya elde etti.

Oyunlarda toplam 29 ülkeden sporcular madalya kazandı.