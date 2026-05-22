6 Nisan 1920 Gündemi: Erdoğan, Bakanlar ve Önemli Toplantılar

22.05.2026 09:20
ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde "22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı"na ve İstanbul AKM'de TRT Tabii "Şule Senin Hikayen" Dizisi Gala Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.30/16.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı ile Tek Durak Ofis Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.20/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi'nin açılışı ile Güçlü Aile Mutlu Gelecek Projesi'nin kapanış programına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MÜSİAD ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile "2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi: Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu olağanüstü toplanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ziya Gökalp Anma Yılı Programı'na katılacak, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.00/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayinin Dönüşümü ve Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal 7 Medya Grubu tarafından düzenlenecek "Bağlan, Düşün, Dönüştür, 5G, Yapay Zeka ve Teknoloji" konulu Yükselen Türkiye Zirveleri Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile yapı izin ve nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilk çeyreğe ilişkin Türkiye'nin dış borç istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketini, sektörel enflasyon beklentilerini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını, reel kesim güven endeksini, mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak, finansal istikrar raporunu yayımlayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00/10.30/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Helsingborg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı'na katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Bakanlık ile Türk Telekom arasında protokol imzalanacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izleyecek.

(Antalya/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yunanistan'da düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Olympiakos-Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket-Real Madrid maçları yapılacak.

(Atina/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya Etnospor Birliğinin organize ettiği 8. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.

