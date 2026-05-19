6 Nisan'da siyaset, spor ve diplomasi: Erdoğan'dan Putin'e
6 Nisan'da siyaset, spor ve diplomasi: Erdoğan'dan Putin'e

19.05.2026 09:17
ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hometex Uluslararası Ev Tekstil Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'i ziyaret ediyor.

(Pekin/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ve bir futbolcusu, Freiburg ile karşılaşacakları UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İngiltere temsilcisi, son çalışmasını da burada yapacak.

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Almanya temsilcisi, son çalışmasını da burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.45/17.30/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası, İstanbul Boğazı Etabı yarışıyla tamamlanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe arsaVev ile Ünye Kadın Spor Kulübü arasındaki müsabaka, Chobani Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk kupasını kaldıracak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Galatasaray Kalamış Tesisleri'nin yenileme çalışmaları sonrası açılışı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- UEFA Fan Zone etkinliği ve efsaneler karşılaşması, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

