6 Nisan 1920: Siyaset, Diplomasi ve Spor Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 Nisan 1920: Siyaset, Diplomasi ve Spor Gündemi

10.05.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasette İYİ Parti ve AK Parti etkinlikleri; uluslararası gündemde Rusya-Ukrayna ateşkesi, ABD-İran gerilimi, Lübnan saldırıları ve Gazze ateşkesi takip ediliyor; spor branşında play-off maçları, koşu, MotoGP ve tekvando turnuvaları yer alıyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şehit anneleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ve Karşıyaka esnafını ziyaret edecek.

(İzmir/10.30-13.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı ile Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Balıkesir/09.30/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler Belediyesinin düzenlediği "Doğudan Batıya Annemin Ninnileri" programına katılacak, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda şehit anneleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/15.00/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ile Ukrayna arasında varılan 3 günlük geçici ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Nesine 2. Lig play-off etabında Beyaz Grup final karşılaşması, Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak.

(Bursa/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor, Karşıyaka-Bursaspor Basketbol, TOFAŞ-Aliağa Petkimspor, Glint Manisa Basket-Türk Telekom, Trabzonspor-Mersinspor ve Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Denizli/13.00/İzmir/Bursa/Manisa/Trabzon/15.30/İstanbul/18.00)

3- Omurilik felcinin tedavisine yönelik fon sağlayan Wings for Life World Run koşusu, Kuruçeşme Parkı önünden start alacak. Organizasyona, olimpiyat şampiyonu paralimpik milli okçu Öznur Cüre Girdi, paralimpik milli okçular Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır ile milli tekvandocu Kübra Dağlı ve ralli pilotu Kerem Kazaz da katılacak.

(İstanbul/13.00)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin beşinci ayak yarışı, Fransa'da yapılacak.

(Le Mans/15.00)

5- TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası organizasyonu, İstanbul'un farklı ilçelerinden çok sayıda genç sporcunun katılımıyla Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.30)

6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk ayağında, Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Gaziantep/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Siyaset, Diplomasi ve Spor Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:04:40. #7.13#
SON DAKİKA: 6 Nisan 1920: Siyaset, Diplomasi ve Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.