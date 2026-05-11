6 Şubat'ta Yaşamını Yitiren Voleybolcular İçin Vefa Projesi

(İSTANBUL) - Voleybolun Unutulmazları Derneği, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren voleybolcu çocukların ve voleybol camiasının kaybettiği isimlerin anılarını, "Depremle Unutmadıklarımız: Voleybolun Unutulmaz Evlatları" ansiklopedisi ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde açılacak anıt parkla yaşatacak.

Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin, Samandağ Belediyesi ve AXA Sigorta desteğiyle yürüttüğü proje, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren genç sporcuların ve voleybol emekçilerinin hikayelerini geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Deprem felaketinde Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sporcu, antrenör, hakem ve kulüp yöneticilerinden oluşan 56 voleybol emekçisi yaşamını yitirdi. Aralarında geleceğe hazırlanan genç voleybolcuların da bulunduğu kayıplar spor dünyasında derin bir boşluk yarattı.

SAMANDAĞ'DA ANIT PARK AÇILACAK

Projenin ilk ayağı 16 Mayıs'ta Samandağ'da hayata geçirilecek "Voleybolun Unutulmaz Evlatları Depremle Unutmadıklarımız Anıt Parkı" olacak. Parkta depremde yaşamını yitiren voleybolcuların isimlerini taşıyan bir anıt duvarın yanı sıra voleybol sahaları, voleybol sevgisini simgeleyen bir heykel, sosyal alanlar, yürüyüş parkurları ve çocuk parkı yer alacak.

Açılışta depremde yaşamını yitiren sporcuların aileleriyle bir araya gelinecek, ailelere plaket ve hazırlanan ansiklopediler armağan edilecek. Yaşayan bir sosyal ve sportif alan olarak tasarlanan parkta genç sporcuların, eski milli voleybolcularla birlikte ilk smaçlarını vurması planlanıyor. Projenin ilerleyen dönemde Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da sürdürülmesi hedefleniyor.

YARIM KALAN HİKAYELER ANSİKLOPEDİDE BULUŞUYOR

Projenin yayın ayağında ise tamamen gönüllü bir ekip tarafından hazırlanan 352 sayfalık "Voleybolun Unutulmaz Evlatları" ansiklopedisi bulunuyor. Ansiklopedide depremde yaşamını yitiren voleybolcuların ve voleybol emekçilerinin aileleriyle yapılan görüşmelerden yola çıkılarak hayat hikayeleri, anıları, hayalleri ve fotoğrafları bir araya getirildi.

Projeye ayrıca Aromsa, Turquoise Tassel ve Pegasus Hava Yolları da destek verdi.

Voleybolun Unutulmazları Derneği Kurucusu Gülnur Özfer Görgün, projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Deprem sonrası voleybol ailemizden gelen kayıp haberleri hepimizi derinden sarstı. O gençlerin isimlerini, hikayelerini ve anılarını yaşatmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu çalışma yalnızca bir anma değil; vefa, dayanışma ve kolektif hafızayı geleceğe taşıma sorumluluğudur."