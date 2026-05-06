6. Ulusal Aşçılık Kampı Bolu'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6. Ulusal Aşçılık Kampı Bolu'da Başladı

06.05.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen kamp, gastronomi eğitimi ve uluslararası katılımla mutfak kültürünü ele alıyor.

Türkiye'nin gastronomi ve mesleki eğitim organizasyonlarından "6. Ulusal Aşçılık Kampı", Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenleniyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Yerleşkesi'nde "Toprak" temasıyla organize edilen program, geleneksel kamp ateşinin Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Belma Çiftçi tarafından yakılmasıyla başladı.

Türkiye genelinden üniversitelerin gastronomi ve aşçılık bölümlerinden akademisyenler ile öğrencilerin yer aldığı organizasyon, yurt dışından üniversitelerin de katılımıyla uluslararası boyut kazandı.

Kamp süresince katılımcılar, usta şeflerin anısına oluşturulan 4 tematik mutfakta uygulamalı eğitim alacak.

Mantar ve kuzu eşleşmelerinin ele alınacağı "Fungus Mutfağı", buğday ve dana eti tekniklerinin işleneceği "Başak Mutfağı", süt ürünlerine odaklanan "Süt Mutfağı" ve kök sebzeler ile tavuk uygulamalarının yapılacağı "Kök Mutfağı"nda atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Program, yalnızca mutfak uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak. Katılımcılar, gastronominin sosyolojik, bilimsel ve ticari boyutlarını da ele alacak. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle kooperatifçilik eğitimleri, Yükseköğretim Kurulu ile "Bilim Kafe" buluşmaları düzenlenecek.

Etkinlik takviminde ayrıca, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nün katkısıyla doğada gerçekleştirilecek mantar ve açık pişirme uygulamaları, trüf demonstrasyonları, Prof. Dr. Zafer Yenal'ın katılımıyla "Gıdanın Yolculuğu" söyleşisi ile sektöre yön veren panel ve sunumlar yer alıyor.

"Bu kamp, mutfak kültürümüzün köklerine dönüşün ve geleceği birlikte inşa etmenin bir sembolüdür"

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği Başkanı Berker Çiftçi, yaptığı konuşmada, organizasyonun sadece eğitim alanı olmadığını belirterek, "Bu kamp, mutfak kültürümüzün köklerine dönüşün ve geleceği birlikte inşa etmenin bir sembolüdür." dedi.

Çiftçi, farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle güçlü birliktelik sağlandığına dikkati çekerek, "Yakılan kamp ateşi, öğrencilerimizin vizyonuyla Türk gastronomisinin yarınlarını aydınlatacaktır." diye konuştu.

6. Ulusal Aşçılık Kampı, 1 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6. Ulusal Aşçılık Kampı Bolu'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:08:56. #7.12#
SON DAKİKA: 6. Ulusal Aşçılık Kampı Bolu'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.