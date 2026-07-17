60. Kartaca Festivali Açıldı - Son Dakika
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60. Kartaca Festivali Açıldı

17.07.2026 12:34
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Tunus'ta 60. Kartaca Uluslararası Festivali, Sabir er-Rubai'nin konseriyle başladı. Ünlü sanatçılar sahne alacak.

Tunus'un en köklü kültür etkinliklerinden 60. Kartaca Uluslararası Festivali, Tunuslu sanatçı Sabir er-Rubai'nin verdiği konserle başladı.

Festivalin açılış gecesinde "Yasemin Altında" adlı gösterisiyle sahne alan Rubai, "Maşaallah Aleyha", "İzzeti Nefsi" ve "Ya Asel" gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Konsere katılan izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Cezayirli sanatçı Şeb Halid de gecede Rubai ile birlikte sahne alarak "Abdülkadir ya Bualem" ile Tunus halk şarkısı "Sidi Mansur"u seslendirdi.

Kartaca Uluslararası Festivali organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 60'ıncısı düzenlenen festival kapsamında Arap ve uluslararası birçok sanatçı Roma Amfitiyatrosu'nda sahne alacak.

Programda Suriyeli sanatçı Mayada el-Hinnavi, Cezayirli sanatçı Şeb Halid ve Lübnanlı sanatçı Macide er-Rumi'nin yeniden Kartaca sahnesine çıkması planlanırken, sanatçı Sami Yusuf ise festival kapsamında ilk kez Kartaca Roma Amfitiyatrosu'nda konser verecek.

Açıklamada, Mayada el-Hinnavi'nin 2005'teki son konserinin ardından 21 yıl sonra yeniden Tunus'ta Kartaca sahnesine döneceği, Şeb Halid'in 2016'daki son katılımının ardından festivale yeniden iştirak edeceği, Macide er-Rumi'nin ise 2018'den sonra Kartaca seyircisiyle yeniden buluşacağı belirtildi.

Festival programında ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Angelique Kidjo, Tunuslu sanatçı Nebiha Karavli ile çok sayıda Tunuslu, Arap ve yabancı sanatçının da konser vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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