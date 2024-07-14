62. Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali'nde Semicenk konseri

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali'nde ikinci gün geride kaldı. Turnuvalar, sergiler, Roman performans gösterisi, DJ performansı ve yoğurt yeme yarışmasına sahne olan festivalin ikinci gününde, şarkıcı Semicenk sevenleriyle buluştu.

Silivri'de üç gün boyunca devam edecek olan 62. Yoğurt Festivali'nin ikinci günü, zengin etkinliklerle dolu bir programla gerçekleştirildi. İlk gün olduğu gibi, ikinci günde de binlerce Silivrili, gün boyu süren etkinlik ve gösterilerle eğlenceli anlar yaşadı.

DJ Emir Can Saltabaş, performansıyla Silivrililere eğlence dolu anlar yaşattı. DJ Emir Can Saltabaş performansının ardından Silivri Dans ekibinin Roman performansı gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından yoğurt yeme yarışması gerçekleştirildi. Seçilen iki yarışmacı, yoğurdun içinde saklanan altını bulmaya çalıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada, yoğurdun içindeki altını bulan ve yarışmayı kazanan isim Umut Alperen Boz oldu. Yarışma sonrası sahneye çıkan Semicenk, şarkılarını Silivrililer için söyledi.

Silivri'nin en lezzetli yoğurdu seçildi

Silivri'nin köklü yoğurt yapım geleneğini yaşatmak hem de en lezzetli yoğurdunu belirlemek amacıyla düzenlenen yoğurt mayalama yarışması da tamamlandı. Yarışmanın birincisi Aslı Çalışkan olurken, ikinciliği Seda Girgin ve üçüncülüğü de Şanziment Çelik aldı.

Festivale katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "62 Yıldır Silivri'mizde yoğurt festivali düzenliyoruz. Bu kadar kalabalık bir konseri ilk defa yaşıyoruz. Türkiye'mizin çok güçlü sesi Semicenk'i Silivri'de ağırlamaktan son derece mutlu, heyecanlı ve coşkulu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu akşam, onun muhteşem performansıyla unutulmaz anılar biriktireceğimizden hiç şüphem yok. Bu güzel akşamda bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm genç kardeşlerime, tüm hemşerilerime söylüyorum; Daha yeni başlıyoruz. Çok daha güzel günler çok daha güzel konseri hep birlikte yapacağız" diye konuştu.