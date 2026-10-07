66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu\'nun son hali

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son haliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Etimesgut Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu, tahlil ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken görüntülendi. 66 gündür tutuklu olan Beşikçioğlu'nun bir hayli bitkin olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Ağustos'ta tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tahlil ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
TAHLİL VE TETKİKLERİ YAPILDI
Tutukluluğunun 66'ncı gününde hastaneye getirilen Beşikçioğlu'nun burada çeşitli sağlık kontrollerinden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından Beşikçioğlu'nun yeniden cezaevine götürüldü.
BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Hastaneye sevki sırasında görüntülenen Beşikçioğlu'nun bitkin hali dikkat çekti. Beşikçioğlu'nun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
3 AĞUSTOS'TA TUTUKLANMIŞTI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşikçioğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Beşikçioğlu, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
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