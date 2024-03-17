68 yaşındaki adamın bilardo tutkusu gençler arasında ilgi görüyor - Son Dakika
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68 yaşındaki adamın bilardo tutkusu gençler arasında ilgi görüyor

68 yaşındaki adamın bilardo tutkusu gençler arasında ilgi görüyor

Muş'ta yaşayan 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, 35 yıl önce başladığı bilardoya olan tutkusunu sürdürüyor. Marangozluk yapan Özçilingir, boş zamanlarında bilardo oynayarak yılların verdiği tecrübesini sergiliyor. Gençler, Özçilingir'in maçlarını takip ederek ondan bilardo oynamanın inceliklerini öğreniyor. Özçilingir, bilardonun gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu ve herkese bu sporu tavsiye ettiğini belirtiyor.

17.03.2024 16:49
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Muş'ta yaşayan 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, 35 yıl önce oynamaya başladığı bilardoya olan tutkusunu sürdürüyor.

Kentte marangozluk yapan Özçilingir, 35 yıldır boş zamanlarında bilardo oynuyor.

Yılların verdiği tecrübeyle bilardo masasının başında tüm hünerlerini sergileyen Özçilingir, salondaki gençlerden de ilgi görüyor.

Gençler, Özçilingir'in yaptığı maçları yakından takip ediyor, ondan bilardo oynamanın inceliklerini öğreniyor.

Özçilingir, gazetecilere, arkadaşının açtığı salon sayesinde bilardoyla tanıştığını ve oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Bilardonun en güzel sporlardan biri olduğunu belirten Özçilingir, şöyle konuştu:

"68 yaşında olmama rağmen gençlere taş çıkartıyorum. 6 saat ayakta bilardo oynuyorum. Bilardo beni dinlendiriyor. Her akşam geliyorum. Gençlere oyunla ilgili tavsiyelerde bulunuyorum. Gençlere, tutuş, vuruş ve nişan almayı öğretiyorum. Liseler arası şampiyon olan kızlarımız da var. Buradaki gençlerin hepsi bana saygı gösteriyor. Oynamasam dahi yanından geçerken yanlış oynadığını söylerim. Onlar da beni kırmazlar. Çok sayıda seyircim var. Bu spor gençleri kötü alışkanlıklardan koruyor. Herkese tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

Muş, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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