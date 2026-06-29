69 İl'de Narkotik Operasyonu: 708 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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69 İl'de Narkotik Operasyonu: 708 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

29.06.2026 15:43
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İçişleri Bakanlığı, 69 ilde yapılan operasyonlarda 708 kilo uyuşturucu ve 2,9 milyon hap ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"69 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi."

1005 şüpheli yakalandı, 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 69 ilde düzenlenen operasyonlara 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğin katıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 69 İl'de Narkotik Operasyonu: 708 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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