69 ilde uyuşturucu operasyonu: 423 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 1005 şüpheliden 423'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 1 haftada 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda; 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1005 şüpheli yakalanırken 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.