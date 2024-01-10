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69 yaşında lise diploması almıştı hayatını kaybetti - Son Dakika
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69 yaşında lise diploması almıştı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşayan Abdurrahman Koyun, 69 yaşında lise diplomasını alarak okumanın yaşının olmadığını kanıtlamıştı. 10 yıl sonra hayatını kaybeden Koyun, son yıllarında mücadele ettiği koah hastalığına yenik düştü. Cenaze törenine yüzlerce vatandaş katıldı.

69 yaşında lise diploması almıştı hayatını kaybetti
10.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:31
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69 yaşında lise diploması almıştı hayatını kaybetti

Koyun, 2008 yılında başladığı liseyi teşekkür belgesi alarak tamamlamıştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 69 yaşında lise diplomasını alıp okumanın yaşının olmadığını söyleyen Abdurrahman Koyun, 10 yıl sonra hayatını kaybetti.

Ekinözü İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Koyun, 2008 yılında açık öğretim lisesine başladı. 4 yıl boyunca açık öğretim lisesine devam eden Abdurrahman Koyun, 69 yaşında liseyi tamamlayarak, diplomaya almaya hak kazandı.

10 yıl önce İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Koyun, "Ömrüm olduğu müddetçe üniversiteye de gitmek için çaba harcayacağım ve başarılı olacağıma da inanıyorum. Bizim çocukluk dönemimizde bulunduğumuz yerde okul yoktu. Benim yaşımdaki köylülerim ve arkadaşlarımın tamamı okuma yazma bilmiyor. Ben ise okuma yazma öğrenmek ve diploma alabilmek için açık ilköğretim okuluna kaydımı yaptırdım. 64 yaşımda ilköğretim okulu mezunu oldum. Daha sonra ise açık liseye kaydoldum. Açık liseyi teşekkür belgesi ile tamamladım ve diplomamı aldım. Bundan sonra benim amir-memur olacak ve kariyer yapacak halim yok. Ancak, okumanın yaşı olmadığını göstererek, okuma yazma bilmeyenlere örnek teşkil edeceğimden dolayı çok mutluyum. İnşallah hedeflerime bir bir ulaşacağım. İnsan azmederse her şeyi başarır derler. Demek ki azim ile hareket ettikten sonra 69 yaşından sonra da insan diploma alabiliyormuş. Şimdi ise 1 yıl dinlendikten sonra üniversite kayıt yaptıracağım ve inşallah üniversiteyi de bitireceğim" şeklinde konuşmuştu.

Hayatının son dönemlerinde okumayı ve okutmayı önemseyen Koyun, 6 Şubat depremlerini karısı ile köyündeki evinde yakalanıştı.

Depremde yaşadığı ev hasar alan Koyun, son yıllarda mücadele ettiği koah hastalığına yenik düştü.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan ve son günlerini evinde geçiren Abdurrahman Koyun, aldığı lise diplomasından 10 yıl sonra 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ekinözü Kırcauşağı camiinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Koyun'un cenaze törenine yüzlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Yeniköy, Ekinözü, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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