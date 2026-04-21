7 Haziran'da Ara Seçim İçin Kura Çekildi

21.04.2026 14:40
YSK, belde statüsü kazanan 6 belde için 27 partinin oy pusulasındaki yerlerini kura ile belirledi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede 7 Haziran'da yapılacak ara seçimler için 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerini kura ile belirledi.

YSK'nın aldığı karar doğrultusunda; belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla ara seçim yapılacak. Bu kapsamda, seçime katılma yeterliliğine sahip 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi.

'41 PARTİDEN 27'Sİ BAŞVURDU'

Kura çekimine YSK Başkanı Ahmet Yener, partilerin YSK temsilcileri ve YSK üyeleri katıldı. YSK Başkanı Yener, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, belde seçimlerine 41 siyasi partinin 27'sinin başvurduğunu ifade ederek, "Yapılacak kuranın Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve adaylara hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.

PARTİLERİN SIRASI

Kura çekimine göre birleşik oy pusulasında sırayla (soldan sağa); Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi,Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti yer aldı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
