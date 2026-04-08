7. Mardin Bienali'nin Sanatçıları ve Mekanları Açıklandı

15 Mayıs – 21 Haziran 2026 tarihleri arasında Çelenk Bafra küratörlüğünde ve PEUGEOT ana sponsorluğunda düzenlenecek 7. Mardin Bienali'nin sanatçı ve katılımcıları açıklandı. 'GÖKzemin' başlığı altında gerçekleşecek bienal, Mardin'in çok katmanlı kültürel mirası ile çağdaş sanat arasında güçlü bir diyalog kurmayı amaçlıyor. Gök ile yer, bireysel ile kolektif, geçmiş ile gelecek arasında bir düşünce hattı kuran bienal, izleyiciyi tezat uçlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Bölgenin kültürel hafızasında özel yere sahip kuşlar, izleyicilere rehberlik ediyor.

Bienal, ilk kez eski şehrin sınırlarının dışına çıkarak izleyiciyi bölgeyi keşfetmeye davet ediyor. Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı, Kızıltepe'deki Ateş Beyler Hamamı ile Yukarı Mardin'de Kervansaray, Marangozlar Kahvesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi bienale ev sahipliği yapacak. 7. Mardin Bienali, Türkiye'den ve dünyadan 41 sanatçı ve sanatçı grubunu Mardin'de bir araya getiriyor. Sanatçıların bir kısmı bienal için yeni projeler geliştirirken, diğerleri bienalin kavramsal çerçevesine uygun çalışmalarını Mardin'in tarihsel dokusuna uyarlıyor.

Resim, heykel, video, fotoğraf, performans, ses ve mekâna özgü yerleştirmelerden oluşan sergiler, kentin taş mimarisi ve panoramasıyla ilişki kuran çok katmanlı bir deneyim öneriyor. Küratör Çelenk Bafra, bienal kapsamında House of Taswir ile 'Gazze Bienali İnisiyatifi' ve Stadtkuratorin Hamburg ile 'From the Cosmos to the Commons' adlı kamusal alanda sanat projesi bağlamında işbirliği yaptı. 7. Mardin Bienali'nin açılış töreni 15 Mayıs Cuma akşamüstü Yukarı Mardin'de planlanıyor. Bienal mekânları, aynı gün sabahından itibaren ön izlemeye ve genel ziyarete açık olacak.

7. Mardin Bienali, 15 Mayıs – 21 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 10.00–17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Dara Antik Kenti ören yeri olduğu için pazartesi günleri ziyarete kapalı olurken, Deyrulzafaran Manastırı için manastır yönetiminin belirlediği koşul ve ücretlere uymak gerekiyor. Bienalin performans, atölye ve konuşmalara yer veren açılış programı 16–18 Mayıs tarihlerinde; kapanış şenliği ise 20–21 Haziran hafta sonu yaz gündönümüne denk gelecek biçimde planlanıyor.