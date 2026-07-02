7 PKK'lı Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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7 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

02.07.2026 12:22
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Son bir haftada 7 PKK'lı terörist teslim olurken, 331 kişi yasa dışı geçişte yakalandı.

MSB: Son bir hafta içerisinde, 7 PKK'lı terörist teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı, 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299 oldu, engellenen kişi sayısı da 40 bin 134'e ulaştı.

Ay Yıldız Müşterek Karargahında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecektir.

Ülkemizde yapılacak NATO Zirvesi; İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.

(Ay Yıldız Müşterek Karargahı'na ilişkin) Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır.

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükumeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir.

(Askeri hastaneler konusuna ilişkin) Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

(İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin) İsrail tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF'u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 PKK'lı Terörist Teslim Oldu - Son Dakika

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