70 Yaşındaki Emekli Öğretmen Kur'an-ı Kerim Öğrenmenin Mutluluğunu Yaşıyor - Son Dakika
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70 Yaşındaki Emekli Öğretmen Kur'an-ı Kerim Öğrenmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Kilis'te, 70 yaşındaki emekli öğretmen Zöhre Kavuşturan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yetişkinler için açtığı kursa giderek Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi başardı. Kavuşturan, öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak her yaşta her şeyin öğrenilebileceğini söyledi. Kursa torunuyla birlikte gelen Kavuşturan, Kur'an-ı Kerim'in insanlara huzur ve sağlık verdiğini belirtti.

06.08.2024 12:06
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Kilis'te, 70 yaşındaki emekli öğretmen Zöhre Kavuşturan Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yetişkinler için açtığı kursa giden Kavuşturan, yaklaşık 8 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Zöhre Kavuşturan, AA muhabirine, mesleği gereği zaman bulamadığı için Kur'an-ı Kerim'i öğrenme fırsatının olmadığını söyledi.

Yaklaşık 8 aydır kursa gittiğini belirten Kavuşturan, "Allah nasip etti kursa geldim. Çok şükür öğrendim. Kur'an-ı Kerim eve bereket, insanlara huzur, sağlık ve sıhhat veriyor." dedi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını ifade eden Kavuşturan, insanın her yaşta her şeyi öğrenebileceğini anlattı.

Kurs merkezine koşa koşa geldiğini vurgulayan Kavuşturan, "Kursun en yaşlı öğrencisi benim. En genç öğrencisi ise torunum Aysel Naz. Torunum benim kursa geldiğimi görünce kendisi de Kur'an-ı Kerim öğrenmek istedi ve birlikte buraya gelerek birlikte öğreniyoruz." dedi.

İnsanların emekliye ayrılmasının yeni şeyleri öğrenmesine engel olmaması gerektiğini dile getiren Kavuşturan, "İnsanlar emekli olunca 'benim işim bitti' diyor. Ancak ben yaşlanmayı kabul etmiyorum. Yaşımı yaşarım ancak her yaşın bir güzelliği var. Yaşlanmak insanların yeni şeyler öğrenmesini engellememeli." diye konuştu.

"Bana güven veriyor"

Zöhre Kavuşturan'ın 9 yaşındaki torunu Aysel Naz Urfalıoğlu da anneannesinin Kur'an öğrendiğini gördüğünü ve kendisinin de öğrenmek istediğini söyledi.

Urfalıoğlu, kursa katılarak anneannesi ile Kur'an öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Hem yaz tatilini değerlendirdiğini hem de yeni şeyler öğrendiğini aktaran Urfalıoğlu, "Anneannem ve hocalarım bana da Kur'an öğretiyorlar. Anneannemle birlikte öğrenmek bana güven veriyor." ifadesini kullandı.

"Yaptığımız çalışmalar amacına ulaştı"

TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı da Zöhre teyzenin azmederek 70 yaşından sonra Kur'an-ı öğrenmesinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

TÜGVA olarak kurslar açtıklarını, kurslarda çeşitli sosyal ve kültürel eğitimler verdiklerini anlatan Aktı, "Zöhre teyzemiz geçtiğimiz aylarda bize başvurarak Kur'an-ı Kerim öğrenmek istediğini söyledi. Tabi kendisini kursumuza kabul ettik. Teyzemiz çalıştı, çabaladı hocalarımızın da yardımıyla Kur'an-ı Kerim okumayı 70 yaşından sonra öğrendi. Bu bizi mutlu etti ve yaptığımız çalışmaların amacına ulaştığını gördük." diye konuşu.

Kaynak: AA

kilis, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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