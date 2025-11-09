72 Kişiye Mezar Olan İsias Otel'e 20 Yıl Önce "Ruhsata Aykırı" Raporu: Belediye Yıkım Yerine Para Cezası Vermiş

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel binasına, depremden 20 yıl önce "ruhsata aykırı" raporu verildiği ortaya çıktı. İmar Müdürlüğü'nün tespiti üzerine, Adıyaman Belediye Encümeni'nin, ruhsata aykırılık nedeniyle para cezası uyguladığı ancak İmar Kanunu'nun, ruhsata aykırı binanın inşaatının derhal durdurulması ve yıkılmasını öngören 32. maddesi gereğince işlem yapmadığı belirlendi. Bu kararlara rağmen Adıyaman Belediyesi'nin 31 Aralık 2003'te binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi verdiğini hatırlatan avukat Mehmet Eren Turan, "Adeta yılbaşı hediyesi verir gibi düzenlenmiş ve yaklaşık 20 sene sonra 72 kişinin mezarı olmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. ANKA Haber Ajansı, binanın imara aykırı olduğuna yönelik tespitleri içeren 23 Eylül 2003 tarihli Encümen kararına ulaştı.

"İmar'a aykırılıktan 32. ve 42. madde gereğince gerekli karar alınsın"

Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından, 22 Eylül 2003 tarihinde Başkanlık Makamı'na iletilen yazıda, İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş'nin yapı kullanma izin belgesi talebinde bulunduğu belirtildi. Belgede, otel inşaatına, 8 Kasım 2001'de bodrum, zemin ve 1'den 7. kata kadar ruhsat verildiği, ancak yapılan kontrolde, binanın ruhsat ve imara aykırı olarak 24,50 metre yerine 27 metre yüksekliğe inşa edildiği tespit edildi. İmar Müdürlüğü, bu ihlaller nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince gerekli kararın alınmasını talep etti.

Söz konusu belgede, dönemin Adıyaman Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı, Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ve Ruhsat Büro Elemanı F. Yardımcı'nın isimlerinin bulunduğu tespit edildi.

Yıkım kararı verilmemiş...

Adıyaman Belediye Encümeni, İmar Müdürlüğü'nün dilekçesi doğrultusunda, 3194 sayılı Kanun'un idari müeyyideleri düzenleyen 42. maddesi uyarınca 20 milyar TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Ancak Encümen, İmar Kanunu'nun, ruhsata aykırı binanın inşaatının derhal durdurulması ve yıkılmasını öngören 32. maddesi gereğince işlem yapılmasına ilişkin bir karar almadı.

Encümenin bu kararında, halen İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan dönemin Adıyaman Encümen Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Kırmızı'nın yanı sıra, üyeler Mehmet Dinçer, Hüseyin Pektaş, Mehmet Demez, Ömer Faruk Ünsal, Mehmet Çelik ve M. Nureddin Bilgin'in isimleri yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, İmar Müdürlüğünün talebine karşılık Encümen'in 2003 Eylül ayında aldığı bu karar sonrası ruhsat aykırılıkları giderilemeyen otele, Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından Aralık 2003'te iskan belgesi verildiği ortaya çıktı.

"Sanıklar 'olası kast' suçundan yargılanmalıdır"

Şampiyon Melekler'in ailelerinin avukatı Mehmet Eren Turan, mahkemeye verdiği dilekçede, bilirkişi heyetinin, Mülkiye Müfettişliği raporuna dayanarak, otelin ruhsata aykırı inşa edildiğini belirlediğini, bu nedenle İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında yıkım işlemi yapılması gerekliliğine rağmen bunun yapılmayarak, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesinin sanıkların "olası kast" ile sorumluluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Avukat Turan, İmar Kanunu'nun 32. maddesinin, ruhsata aykırılıkların 30 gün içinde giderilmesini ve aksi halde binanın yıkılmasını zorunlu kıldığını hatırlattı. İlgili yazının 22 Eylül 2003 tarihinde gönderilmesine rağmen uygulanmadığını vurgulayan Turan dilekçesinde, "Bu Yapı Kullanma İzin Belgesi 31 Aralık 2003'te, adeta yılbaşı hediyesi verir gibi düzenlenmiş ve yaklaşık 20 sene sonra 72 kişinin mezarı olmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

Dilekçede, otelin statik raporu ve betonarme projesi bulunmadığı, kat yüksekliğinin imara aykırı olduğu ve sanıkların bu durumu bildiği, ancak doğması olası bir felakete karşı önlem almadıkları belirtildi. Otelin kullanıma açılmasının engellenmemesinin, sanıkların öngördüğü neticeye rağmen eylemlerini gerçekleştirmesi anlamına geldiği ve TCK 21/2 maddesi (olası kast) kapsamında sorumluluk doğurduğu vurgulandı.

"Yıkım kararı alıp uygulamayan Belediye Başkanı, Encümen ve heyeti hakkında da suç duyurusunda bulunulmalı"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Turan, "Üç ay önce ruhsata aykırı olduğu için yıkılması gerektiğini söyledikleri binaya, üç ay sonra yapı kullanma izni veren sanıkların öngördükleri sonuca rağmen eylemi gerçekleştirdikleri açıktır. Bu nedenle 'olası kast'la sorumlu tutulmaları, ayrıca başvuruya rağmen yıkım kararı alıp uygulamayan Belediye Başkanı, Encümen ve heyeti hakkında da suç duyurusunda bulunulması gerekir" dedi.

"Sayın Adalet Bakanım, neredesiniz? Bize adalet borcunuz vardı"

Otelde 14 yaşındaki Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"6 Kasım'da mahkeme salonunda bir kez daha öldük. Hiçbir şekilde adaletin olmadığı bir mahkeme salonundaydık. Üç ay önce 'yapı ruhsatına aykırıdır, yıkılması gerekir' dediğiniz binaya tam üç ay sonra yapı kullanım izni verdiniz. Sadece imza atmadınız; bilerek, isteyerek çocuklarımızın idam fermanını imzaladınız. Katilsiniz, 'olası kast'la yargılanmalı ve 'olası kast'la ceza almalısınız.

Bunu yapanların arasında dönemin belediye başkanı, encümen ve heyeti de vardı. Sayın Adalet Bakanım, neredesiniz? Bize adalet borcunuz vardı. 'Meleklerimizin adaleti sağlanacak' demiştiniz. Ancak bu kadar delilin ışığında mahkeme salonunda adaletin zerresini görmüyoruz. Bu insanlar, sevdiklerimizi bilerek ve isteyerek öldürdüler. Bu deliller ışığında gerçekler ortadadır. Mahkeme heyetinden bu gerçekleri görmesini istiyoruz. Sayın Adalet Bakanım, adalet istiyoruz."

Otel sahibi ve mühendislerle ilgil dava Yargıtay'da

Otelin ilk yapım tarihi 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

6 Kasım'da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada aileler, Adıyaman Belediye Encümeni'nin 2003 tarihli kararına atıfta bulunarak dönemin belediye başkanı ve encümen üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti, ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti.