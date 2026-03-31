İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

31.03.2026 13:16
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı mağlup etmesi durumunda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edebilir. 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele etme ihtimali bulunan milli takım, turnuvada ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli turnuva, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

24 YILLIK HASRET BİTEBİLİR

Ay-yıldızlı ekip, Kosova'yı mağlup etmesi halinde 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Tüm gözler bu akşam oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya çevrildi.

D GRUBU'NDA YER ALACAK

Türkiye'nin Kosova engelini aşması durumunda 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edeceği kesinleşti.

RAKİPLER ABD, AVUSTRALYA VE PARAGUAY

Milliler, turnuvada ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakiplerin yer aldığı grup, şimdiden dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Birol Kaya Birol Kaya:
    2 1 eleriz 4 0 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar ibrahim kocapinar:
    3 ülkesinde taraftar desteği yüksek olacak. inşallah başarılı olacağız. 4 0 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik Ekrem Tepecik:
    Grup birincisi oluruz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
