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72 Saat Sonra Kurtarıldı

72 Saat Sonra Kurtarıldı

Mantar toplarken kaybolan Mehmet Aslan, 48 saat sonra kayalıklardan kurtarıldı.

05.10.2024 13:34
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BARTIN'da mantar toplamak için ormana gidip, hakkında haber alınamayan Mehmet Aslan (71), 48 saat sonra bulundu. Kayalıklardan düşerek yaralanan Aslan, ekipler tarafından kurtarılıp, hastaneye götürüldü.

Ulus ilçesi Yukarıdere köyü Kerpiçli Mahallesi'ndeki evinden 3 Ekim sabahı çıkıp, ormana köpeği ile mantar toplamaya giden Mehmet Aslan, eve dönmeyince ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve köylüler, ormanda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, köye yaklaşık 15 kilometre mesafede köpeğin havlamasını duydu. Kayalıklardan düşerek yaralanan ve hareket etmekte zorlanan Mehmet Aslan'ı, ekipler beline bağladığı iple düştüğü yerden çıkarttı. 48 saat sonra kurtarılan ve ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aslan'ın ayağında incinme ve çatlak olduğu, genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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