72. Sait Faik Hikaye Armağanı Sahiplerini Buldu

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle bu yıl 72. kez düzenlenen "Sait Faik Hikaye Armağanı" ödül töreni gerçekleştirildi.

Pera Palas'ta düzenlenen törende, bu yıl "Sait Faik Hikaye Armağanı" ödülünü aile içi ilişkilerin anlatıldığı "Sardunyalar Güneşe Bayılır" adlı kitabıyla Başak Arslan kazandı.

Ayrıca ilk kez geçen sene verilmeye başlanan "Doğan Hızlan Özel Ödülü" de "Maviden Deniz Güzeldir" kitabıyla 72 yaşındaki yazar Vecdi Çıracıoğlu'na takdim edildi.

"Eğer bir ödül Sait Faik adına ve de 72. kez veriliyorsa bir ödülden daha fazla şey demektir"

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, ödüllere ilişkin "Sardunyalar Güneşe Bayılır kitabında aile içi insanın iç duygularını ve kırılganlıklarına dair Sait Faik'in görmediğimizi gösteren tarzının izlerini hissettim. Bir tarafta ise Maviden Deniz Güzeldir, mekan ve hafıza diyebileceğim adeta onun içerisinde olmayı sağlayan bir kitaptı. Ellerinize, kaleminize sağlık." dedi.

Bali, bu yıl ödüle rekor başvuru yapıldığını ve sayının artmasının son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, "Eğer bir ödül Sait Faik adına ve de 72. kez veriliyorsa bir ödülden daha fazla şey demektir. Bu ödül aynı zamanda insanı anlamaya, anlatmaya, yaşadığımız dünyayı, evreni en iyi şekilde tasvir etmeye adanmış kısa ama öz anlamlı bir hayata atfedilen bir ödül." değerlendirmesini yaptı.

"Onun edebiyatımıza bıraktığı en kıymetli miraslardan biri de kuşkusuz insan sevgisini yalın anlatımıdır"

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, ödülü alanları tebrik ederek, "Sait Faik, edebiyatımızda yalnızca bir hikaye yazarı değil, hayatın içindeki görünmeyenleri görünür kılan, sıradan insanın hikayesini edebiyatın merkezine taşıyan büyük bir anlatıcıdır." diye konuştu.

Güleç, Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinde dili sadeleştirirken, anlamı da derinleştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sait Faik, bunları yaparak Türk öykücülüğüne ayrı bir soluk kazandırır. Onun edebiyatımıza bıraktığı en kıymetli miraslardan biri de kuşkusuz insan sevgisini yalın anlatımıdır. 'Bir insanı sevmekle başlar her şey.' diyen büyük yazar, yalnızca metinlerinde değil, hayatında da bu anlayışı benimsemiş, insanı merkeze alarak şefkatin ve iyiliğin timsali olmuştur."

Abasıyanık'ın vefatından sonra tüm varlığının annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlandığını aktaran Güleç, "Sait Faik'in varlığından elde edilen gelirle biz Darüşşafaka'da bir sürü çocuğu okuttuk ve onları da geleceğin insanları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Yazarken çoğu zaman kendimden emin bile değildim"

Yazar Başak Arslan da böyle bir ödüle değer görüldüğü için teşekkür ederek, "Bu kitabı büyük iddialarla yazmadım. Yazarken çoğu zaman kendimden emin bile değildim. Sildim, geri döndüm, bıraktım, yeniden başladım. Şu an hissettiğim şey bir varış duygusundan çok bir onaylanma sevinci." değerlendirmesinde bulundu.

Programda Doğan Hızlan'dan ödülünü alan yazar Vecdi Çıracıoğlu ise çocukluğundan beri Abasıyanık'ı tanıdığından bahsederek, "Sait Faik, 12 yaşımdan beri elimden tutan amcamdı. Zaman zaman asabi, zaman zaman sevecen ve yalnız amcam yaşamım boyunca baş ucumda duran kitaplarıyla her zaman sığınma limanım olmuştur. Onu ve eserlerini yaşatmak adına 'Doğan Hızlan Özel Ödülü'nü almak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 72. Sait Faik Hikaye Armağanı, ön jürinin titiz ve detaylı değerlendirmeler sonunda, yarışmaya başvuran 190 eser arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeden seçildi.

Emrah Kolukısa'nın koordinatörlüğünde toplanan ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer aldı.

Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluştu.