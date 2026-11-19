(ANKARA) - 70 ülkeden ombudsmanın katıldığı Uluslararası Ombudsman Forumu'nda 74 insan hakları savunucusu, Dünya Bağımsız Savunucular Birliği'ni kurarak, sınır ötesi hukuki yardım mekanizmaları ile krize müdahalede ortak standartlar geliştirecek.

Avrasya Ombudsmanlar İttifakı'nın (Eurasian Ombudsman Alliance) yıllık toplantısı kapsamında Moskova'da düzenlenen Uluslararası Ombudsman Forumu'nun katılımcıları, Dünya Bağımsız Savunucular Birliği'nin (WIDU) kurulmasına ilişkin niyet beyanını imzaladı. Belgeye 74 insan hakları savunucusu imza attı. Kuruluş hümanizm, bağımsızlık, tarafsızlık ve uluslararası dayanışma ilkelerine dayanacak.

Birlik, faaliyetlerini Moskova Uluslararası İnsan Hakları İş Birliği İlkeleri'ne (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation) dayanarak yürütecek. Belge, insan onurunun korunması, hak ve özgürlüklerin evrenselliği, ulusal çeşitliliğe saygı ile hukukun üstünlüğüne ve nesnelliğe bağlılık konularında 23 hüküm içeriyor. Moskova İlkeleri, insan hakları kurumlarının özerkliğini güçlendirmeyi ve devletler arasında görüş ayrılıkları olduğunda bile bu kurumların iş birliği yapmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni birliğe duyulan ihtiyaç günümüzün sorunlarından kaynaklanıyor. Silahlı çatışmalar, insan kaynaklı afetler ve doğal afetler, insani krizler ve kitlesel göç, insan hakları kurumları arasında yeni koordinasyon biçimleri gerektiriyor. Forum katılımcıları, insanın yaşam, onur ve özgürlük hakkının devlet sınırlarına ya da siyasi koşullara bağlı olmaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Birlik, sınır ötesi hukuki yardım mekanizmaları kurmayı planlıyor. Kitlesel insan hakları ihlalleri durumunda farklı ülkelerin ombudsmanları krize müdahale için ortak standartlar geliştirecek. Birliğe üyelik açık olacak, kuruluşun değerlerini paylaşan tüm insan hakları savunucuları Birliğe katılabilecek.

Uluslararası Ombudsman Forumu, 70 ülkeden ombudsmanları ve insan hakları savunucularını bir araya getirdi. Komşu ülkelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya, Yunanistan, Endonezya, Madagaskar, Moğolistan, İsviçre ve diğer ülkelerden 450'den fazla katılımcı Moskova'ya geldi.

"ÇALIŞMA ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, şunları söyledi:

"İnsan haklarının korunmasında çifte standarda izin veremeyiz. Milliyeti, dini, yaşadığı ülke ya da siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin haklarına saygı gösterilmesi şarttır. Hepimiz karşı karşıya olduğumuz sorunlara tarafsız, dürüst ve adil biçimde karşılık vermeliyiz. Belirli alanlarda güçlü uzmanlığa sahip farklı ülkelerin, tematik bölümlerin çalışmalarını koordine edeceği ve bu bölümlere liderlik edeceği bağımsız bir kurumda birleşmeyi öneriyoruz. Ombudsmanlarla yapılan ikili görüşmelerde birçoğunun bu girişimi desteklemesinden ve katılma isteğini dile getirmesinden memnunum. Bu çalışma şimdi başlıyor."