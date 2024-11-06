74 Yıl Evlilikten Sonra İki Hayat Birden Sona Erdi - Son Dakika
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74 Yıl Evlilikten Sonra İki Hayat Birden Sona Erdi

74 Yıl Evlilikten Sonra İki Hayat Birden Sona Erdi

Ordu'da 74 yıllık evli Veli ve Ayşe Teke, arka arkaya hayatını kaybetti. Cenazeleri yan yana yapıldı.

06.11.2024 16:29
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ORDU'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) aynı gün, 14,5 saat arayla yaşamını yitirdi.

İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Teke, dün saat 03.30 sıralarında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberiyle yasa boğulan Veli Teke de 14,5 saat sonra saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 74 yıllık evli olan, 1'i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü, yakınları ve mahalleliyi üzdü.

Mahallelinin birbirini çok sevdiğini söylediği Teke çifti, bugün mahalledeki Enağız Mahallesi Atatürk Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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