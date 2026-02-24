75 İl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
75 İl'de Uyuşturucu Operasyonu

24.02.2026 10:56
Bakanlık, 75 ildeki operasyonlarda 958 kg uyuşturucu ve 1.26 milyon hap ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 10 günde 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi."

Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın'da gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar kapsamında bin 699 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 888'i tutuklandı, 246'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar sonucunda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelemiz amansız ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Uyuşturucuyla mücadelemiz, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kesintisiz olarak devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

