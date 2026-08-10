76 Yaşında 10 Program Tamamladı - Son Dakika
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76 Yaşında 10 Program Tamamladı

76 Yaşında 10 Program Tamamladı
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Emekli Yusuf Yücel, Anadolu Üniversitesi'nde 21 yılda 10 yükseköğretim programını bitirdi.

Emekliliğinin ardından eğitim hayatına devam eden 76 yaşındaki Yusuf Yücel, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2005-2026 yılları arasında 8 ön lisans ve 2 lisans programı olmak üzere 10 yükseköğretim programını tamamladı.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve 1996 yılında emekli olan Yücel, boş zamanını değerlendirmek amacıyla üniversite sınavına girdi.

Örgün yükseköğretim programlarını kazanmasına rağmen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sunduğu esnek eğitim imkanlarını tercih eden Yücel, 2005 yılında başladığı eğitim hayatını sürdürerek 10'uncu programından da mezun oldu.

Eğitimin zaman içinde kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü belirten Yücel, eğitim hayatını sürdürmesindeki amaçlarından birinin torunlarına ve gençlere örnek olmak olduğunu ifade etti.

Yücel, 21 yıllık eğitim hayatında yerel yönetimler, insan kaynakları yönetimi, spor yönetimi, kültürel miras ve turizm, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler ve tanıtım, adalet, sosyal bilimler ön lisans programları ile kamu yönetimi ve işletme lisans programlarını tamamladı.

Açıköğretim Fakültesi yönetimiyle bir araya gelen Yücel'e Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Seçil Kaya Gülen ve Dr. Öğr. Üyesi Erdem Erdoğdu tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 76 Yaşında 10 Program Tamamladı - Son Dakika

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