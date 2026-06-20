76 Yaşında Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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76 Yaşında Mezuniyet Sevinci

76 Yaşında Mezuniyet Sevinci
20.06.2026 11:18
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Bolu'da 76 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

BOLU'da 2 çocuk 4 torun sahibi Saadet Söyleyici Yasa, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olup, 76 yaşında kep attı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nün mezuniyeti dün okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde, 2 çocuk 4 torun sahibi Saadet Söyleyici Yasa da kep attı. Okulu başarıyla bitiren Yasa, mezuniyet heyecanını ailesi ile birlikte yaşadı. Seramik sanatına ilgisinin zamanla arttığını belirten Yasa, özellikle 'Anadolu kadınları' temalı figüratif çalışmalardan etkilendiğini ve bu ilginin kendisini yeniden eğitim almaya yönlendirdiğini söyledi. Yasa, öğrenme sürecinde zorlanmadığını ve en büyük motivasyonunun seramik yapmayı öğrenme isteği olduğunu belirtti. Yasa, üniversite sürecinde ailesinin, özellikle eşinin kendisine büyük destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Yaşam, Bolu, Son Dakika

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