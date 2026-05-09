76 Yaşındaki Anne Yılın Annesi Seçildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir rehabilitasyon merkezi, doğuştan bedensel engelli oğluna özveriyle bakan 76 yaşındaki Altun Yıldız'ı "Yılın Annesi" seçti.

İlçede faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde, Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte doğuştan bedensel engelli 52 yaşındaki oğluna özveriyle bakan Yıldız, "Yılın Annesi" seçilerek umre ziyaretiyle ödüllendirildi.

Merkezin Müdürü Ersan Gök, tüm annelerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Altun annemiz ilerlemiş yaşına rağmen engelli oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor, adeta üzerine titriyor. Onun bu fedakarlığı hepimize örnek teşkil ediyor. Bizler de bu yıl kendisini yılın annesi seçerek kutsal topraklara göndermek istedik." dedi.

Kendisine verilen hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan Altun Yıldız ise emeği geçenlere teşekkür etti.