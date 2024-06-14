78 Yaşındaki Adam Köpeğini Skuter ile Gezdiriyor - Son Dakika
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78 Yaşındaki Adam Köpeğini Skuter ile Gezdiriyor

Aydın'da yaşayan 78 yaşındaki Muharrem Yılmaz, sahiplendiği köpeği Toprak'ı her gün skuter ile gezdirip salıncağa bindiriyor. Yılmaz, köpeğiyle geçirdiği zamanlardan mutlu olduğunu belirtiyor.

14.06.2024 11:16
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Aydın'da 78 yaşındaki Muharrem Yılmaz, 2 yıl önce sahiplendiği "Toprak" isimli köpeğini her gün skuter ile gezdirip salıncağa bindiriyor.

Girne Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 7 torun sahibi Muharrem Yılmaz, hayvanları çok sevdiği için 2 yıl önce bir restoranın bahçesinde gördüğü sahipsiz köpek yavrularından birini sahiplendi.

Torunlarına ait skuter ile köpeğinin oynadığını gören Yılmaz, o günden sonra skutere bindirdiği köpeğiyle uzun yürüyüşlere çıkmaya başladı.

Parktaki salıncaklara binmeyi de seven köpeği için bahçesine meyve kasasından salıncak yapan Yılmaz, günlerini köpeğiyle geçiriyor.

Muharrem Yılmaz, AA muhabirine, "Toprak" adını verdiği köpeğini çok sevdiğini ve onunla vakit geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Toprak" mahallenin de maskotu oldu

Hayatında ilk kez bir köpek sahiplendiğini belirten Yılmaz, "Toprak'ı çok severim. Benim çocuklarım 'acaba babam bizi böyle gezdirdi mi?', 'Babam, Toprak'ı bizden çok seviyor' diyor. Bu yaşımda onunla oynamaktan hoşlanıyorum. Toprak benim her şeyim oldu. Evde bir çocuk gibi. Benim zaman geçireceğim başka bir şeyim yok. Yedi torun var bir de bu sekiz oldu." dedi.

Ayağında protez bulunduğunu, buna rağmen her gün 2 kilometreye yakın yürüyerek köpeğini skuter ile gezdirdiğini söyleyen Yılmaz, "Bundan mutlu oluyorum. Onu gezdirmek, bakmak beni daha mutlu ediyor. Yorulduğumu bile hissetmiyorum, her gün bindiriyorum. Onunla daha mutluyum." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Şule Çıvrakoğlu da Toprak'ın adeta mahallenin maskotu haline geldiğini, Yılmaz'ın çevresindekilere de hayvan sevgisi aşıladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 78 Yaşındaki Adam Köpeğini Skuter ile Gezdiriyor - Son Dakika

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